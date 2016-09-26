15:10 26 сентября | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Панов: "Надеемся, что новички "Нижнего Новгорода" талантливее предыдущего поколения"

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Министр спорта Нижегородской области и председатель правления "Нижнего Новгорода" Сергей Панов выразил надежду, что новички клуба смогут добиться более серьезных успехов, чем предыдущий состав. Сегодня состоялась презентация новых баскетболистов "Нижнего Новгорода" и предсезонная пресс-конференция.

- Ребрендинг клуба продолжается, - цитиурет "Р-Спорт" Панова. - Месяц назад представили новый стиль и новую форму, сегодня представляем пополнение - то есть тех, кто эту форму будет носить. Все ребята с пониманием относятся к нашей ситуации, с удовольствием подписывают контракты с "Нижним Новгородом". Надеюсь, что их прогресс будет еще более ощутим, чем у предыдущего состава.

Будем надеяться, что эти игроки более талантливые, чем предыдущее поколение и сумеют себя проявить еще более ярко. И результат они покажут соответствующий. Хотим видеть больше ярких матчей и больше красивых побед.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20160926/1098684208.html

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