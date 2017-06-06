Сергей Моня: "Поддержка Мозгова сыграла свою роль в победе "Химок" над "Зенитом"

Капитан "Химок" Сергей Моня в интервью "СЭ" после пятого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против "Зенита" (3-2) отметил, что переломить ход серии после двух проигранных поединков помог в том числе и Тимофей Мозгов. Центровой "Лейкерс" поддерживал команду в каждом из матчей.

– Был ли момент, когда вы почувствовали перелом в серии?

– Пожалуй, нет. Игры плей-офф в корне отличаются от регулярного чемпионата. В "гладком" сезоне две игры в неделю, а здесь за короткий промежуток нужно сыграть много матчей, и еще переезжать с места на место и успевать восстанавливаться. Поэтому хорошо, что после двух матчей у нас была более широкая ротация, что и Слава Зайцев, и Егор Вяльцев, и Стас Ильницкий, и Дима Соколов внесли хороший вклад в победу. Рад за всех ребят, они старались. У нас было много травмированных – тот же Марко Тодорович был под вопросом, у него очень серьезное повреждение. Молодец – вышел, очень хорошо сыграл. В этой серии он показал все свое мастерство.

– Поддержка Тимофея Мозгова сыграла свою роль?

– Да. "Химки" – его клуб, поэтому, если есть возможность, он всегда приходит за нас поболеть, переживает. Мы общались и перед играми, и после них. (Антон БАБОШИН)

Полное интервью Сергея Мони