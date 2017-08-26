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Сергей Моня: "Переход Джеймса в "Майами" побудил Вяльцева сменить номер"

Капитан "Химок" Сергей Моня сообщил, что его партнер по команде Егор Вяльцев решил в новом сезоне играть под 6-м номером вместо 9-го, вдохновившись примером Леброна Джеймса. По словам форварда подмосковной команды, решение защитника связано с обновлением команды и приходом нового главного тренера.

– Когда мы общались с Егором, то в ходе беседы возникла тема перехода Леброна Джеймса из "Кливленда" в "Майами", – цитирует официальный сайт "Химок" Моню. – Тогда он взял шестой номер, и Егор сказал, что тоже хочет играть под номером 6 и с новой силой и желанием начать новый этап своей карьеры. К тому же пришел новый тренер и новые партнеры, нужны какие-то изменения.

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http://bckhimki.ru/news/clubnews/2017/august/3579/

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