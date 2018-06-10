Сергей Моня: "Не знаю, кто выбирает MVP, но всем понятно, что приз должен был получить Швед"

Капитан "Химок" Сергей Моня считает, что его партнер по команде Алексей Швед заслужил приз самому ценному игроку "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В воскресенье "Химки" проиграли в финале ЦСКА (84:95), приз MVP получил армеец Серхио Родригес.

- Много сил оставили в полуфинале и против ЦСКА допускали детские ошибки, - цитирует "Р-Спорт" Моню. - Потерь было много, неразберихи, без них можно было бы в концовку войти на равных. Могли лучше сыграть, конечно, но все равно сезон считаю удачным. Нужно залечить болячки и готовиться к следующему. ЦСКА заслуженно победил, жизнь продолжается. Не знаю, кто выбирает самого ценного игрока сезона, мое мнение, что Швед заслуживал приз. Мне кажется, всем понятно, что он должен был приз получить.

Алексей провел выдающийся сезон, сумасшедшая нагрузка на него выпала. Хорошо, что без травм закончил. Давно мы таких игроков не видели.