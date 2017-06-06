Сергей Моня: "Не только Швед причастен к победам "Химок"

Капитан "Химок" Сергей Моня в интервью "СЭ" после пятого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против "Зенита" (3-2) отметил, что каждый из игроков команды внес свой вклад в победу. По его словам, у подмосковного клуба нет зависимости от Алексея Шведа.

– Тренер "Зенита" Василий Карасев назвал одним из минусов вашей команды зависимость от игры Алексея Шведа. Согласны, что она присутствует?

– Мы выиграли и вышли в финал. Это не один игрок решает, у нас командный вид спорта. Алексей, бесспорно, наш лидер, он вел команду за собой, в важные моменты брал игру на себя, забивал. Но и другие ребята внесли свой вклад в общий успех. Делить его не надо – все старались. Игроки, тренерский штаб, персонал клуба, болельщики, руководство.(Антон БАБОШИН)

Полное интервью Сергея Мони