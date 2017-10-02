Сергей Моня: "Каждый год "Химки" пытаются бросить вызов ЦСКА, но армейцы всегда становятся чемпионами"

Капитан "Химок" Сергей Моня отметил, что его команда еще не вполне готова к старту сезона. При этом он подчеркнул, что уровень новичков весьма высок.

– Все новички соответствуют уровню Евролиги и нашим турнирным задачам, – цитируют "Известия" Моню. – Многие имеют опыт игры в НБА. Так что коллектив у нас подобрался очень боевой.

– В матче с ЦСКА сложилось впечатление, что, несмотря на обилие новичков, команда проделала хорошую работу в межсезонье и готова к старту сезона.

– Я бы так не сказал. Команда только недавно собралась в полном составе. Всего за три дня до Кубка Гомельского к нам присоединились Алексей Швед и Андрей Зубков, выступавшие на Евробаскете. Всю предсезонку мы провели без них. В команде очень много новых игроков, новый тренерский штаб во главе с Георгиосом Барцокасом. Пока мы привыкаем друг у другу, и нам понадобится время, чтобы сыграться. Рад, что мы выиграли Кубок Гомельского – благодаря этому успеху, возможно, коллектив быстрее сыграется.

– Перед стартом сезона к команде присоединился пятый номер драфта НБА-2012, тяжелый форвард Томас Робинсон, способный сыграть и центрового. Команде действительно не хватало мощи под щитом?

– Этот вопрос лучше адресовать тренеру и руководству клуба. Посмотрим, как быстро Робинсону удастся приспособиться к европейскому баскетболу. Но игрок он, безусловно, талантливый.

– В составе "Химок" восемь легионеров. Хватит ли всем игрового времени, не будет ли конфликтов?

– Сезон очень длинный. Только в Евролиге мы сыграем как минимум 30 игр. Для этого нужно много игроков и постоянная ротация. Думаю, что тренер задействует абсолютно весь ростер. Если ты не сыграешь в одном матче, то обязательно выйдешь в следующем. Так что "длинная скамейка" – сильная сторона "Химок" в этом сезоне.

– Многие эксперты считают, что в этом году "Химки" готовы бросить вызов ЦСКА. Согласны с этим?

– Каждый год мы пытаемся бросить вызов ЦСКА, но армейцы всегда становятся чемпионами. Поэтому о борьбе за титул мы поговорим в конце сезона, когда наступит пора решающих матчей. Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы побыстрее сыграться, привыкнуть к требованиям тренерам.