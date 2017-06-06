Сергей Моня: "Единой лиге ВТБ нужно нормальное расписание"

Капитан "Химок" Сергей Моня в интервью "СЭ" отметил, что игроков не устраивают слишком большие перерывы между раундами плей-офф Единой лиги ВТБ. Четвертьфинальную серию против "Енисея" (3:1) подмосковная команда закончила 9 мая, а полуфинальную с "Зенитом" (3-2) начала 25 мая.

– О предстоящем финале против ЦСКА уже думали?

– Нет, в понедельник у нас был выходной – не до баскетбола, хотелось отдохнуть чуть-чуть. Но с ребятами из армейского клуба я на связи, некоторые поздравили с выходом в финал.

– Считаете, что лишних четыре дня отдыха у армейцев дают им преимущество?

– Считаю, что надо делать нормальное расписание, и избегать пауз по две недели между раундами. Пока был перерыв, мы провели дополнительный мини-сбор и успели сыграть четыре товарищеских матча – не знаю, кто так придумал. Никому из игроков такое не понравится. Если начали плей-офф, то лучше играть без всяких остановок. Пока ЦСКА играл в "Финале четырех" Евролиги, мы с "Зенитом" были свободны и могли начать и раньше. (Антон БАБОШИН)

Полное интервью Сергея Мони