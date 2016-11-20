21:07 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Мокин: "В овертайме "Локомотив" поймал кураж"

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Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин считает, что его команда не очень хорошо показала себя в атаке в матче Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" (79:88 ОТ). По его словам, в конце не хватило организации игры.

– Сегодня мы не очень хорошо нападали. В матче явно не хватило очков Зубчича. При этом неплохо и активно защитились, учитывая наш достаточно ограниченный состав. После того как выбыли за 5 фолов Колюшкин и Клименко, у нас сломался механизм атакующих действий. Против нас играла опытная команда, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Мокина. – В концовке решающее слово сказал Марди Коллинз, взявший инициативу на себя и решивший ситуацию в пользу "Локомотива". За счет чего гостям удался 10-очковый рывок в овертайме? Мы допустили потери, неорганизованные атаки, не забили свои мячи. Краснодарцы же, напротив, поймали кураж, и у нас случился такой провал. Когда мы уступали в дополнительной пятиминутке "-6", уже было понятно, что за оставшееся время отыграть такое отставание будет очень тяжело.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/loko-dozhal-avtodor-v-overtajme/

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