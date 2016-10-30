Сергей Мокин: "Тяжело выиграть у ЦСКА, когда нам пробивают 45 штрафных"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (103:104 ОТ) отметил, что его подопечным удалось нейтрализовать одно из главных орудий армейцев. По словам специалиста, мелочи стоили его команде победы.

– Тяжело выиграть, когда нам пробивают 45 штрафных, – цитирует пресс-служба турнира Мокина. – Наверное, в чем-то мы недоработали в защите, раз так много фолим и столько раз позволяем соперникам вставать на линию штрафных. Но была проделана хорошая работа, и нам удалось лишить армейцев их главного оружия – трехочковых атак.

К сожалению, не удалось победить. Результат складывается из мелочей. Не потеряй мы мяч в ключевой момент, подбери – и победа могла быть на нашей стороне. Благодарю своих ребят за самоотверженную игру и за ту работу, которую они проделали сегодня. От матча к матчу мы прогрессируем. Буду рад, если так будет продолжаться и дальше.

И победы придут! Поддержка болельщиков сегодня была на высочайшем уровне и сыграла очень важную роль. Считаю, что самые лучшие болельщики – в Саратове! По эмоциям и динамике поддержки им нет равных.