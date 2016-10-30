Сергей Мокин: "Матч с ЦСКА - экзамен на зрелость для "Автодора"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин подчеркнул, что его команде будет непросто противостоять ЦСКА в предстоящем матче Единой лиги ВТБ. По его словам, встреча будет носить характер экзамена для саратовской команды.

– В воскресенье нам предстоит сыграть против сильнейшей команды континента, – цитирует официальный сайт "Автодора" Мокина. – Для нас, как и для любого другого клуба, матч с ЦСКА – это своего рода экзамен на зрелость. Посмотрим, какой уровень баскетбола мы сможем противопоставить лидеру и действующему чемпиону Единой лиги ВТБ и Евролиги. Приложим все силы, чтобы навязать борьбу, а остальное покажет игра.