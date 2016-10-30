11:17 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Мокин: "Матч с ЦСКА - экзамен на зрелость для "Автодора"

0
0
0

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин подчеркнул, что его команде будет непросто противостоять ЦСКА в предстоящем матче Единой лиги ВТБ. По его словам, встреча будет носить характер экзамена для саратовской команды.

– В воскресенье нам предстоит сыграть против сильнейшей команды континента, – цитирует официальный сайт "Автодора" Мокина. – Для нас, как и для любого другого клуба, матч с ЦСКА – это своего рода экзамен на зрелость. Посмотрим, какой уровень баскетбола мы сможем противопоставить лидеру и действующему чемпиону Единой лиги ВТБ и Евролиги. Приложим все силы, чтобы навязать борьбу, а остальное покажет игра.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2171-preview-avtodor-cska

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ