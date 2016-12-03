Сергей Мокин: "Химки" на протяжении многих лет являются одними из лидеров Единой лиги ВТБ"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем Единой лиги ВТБ против "Химок" выразил надежду, что новички команды смогут оправдать ожидания. Тем не менее, у него есть несколько вопросов по поводу того, какой выйдет у соперника состав на площадку. Матч пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– "Химки" на протяжении многих лет являются одними из лидеров Единой лиги ВТБ, – цитирует пресс-служба клуба Мокина. – За последние 5 сезонов они дважды выигрывали Кубок Европы и дважды входили в число 16 сильнейших клубов Евролиги. У подмосковной команды сильный подбор исполнителей. В межсезонье сменился тренер, пришли новые мастеровитые баскетболисты. В настоящее время химчане испытывают проблемы с травмированными игроками, поэтому не совсем понятно, какой именно состав будет противостоять "Автодору".

В своем последнем матче Кубка Европы в среду "Химки" уверенно обыграли немецкую "Альбу" и находятся в хорошей форме. Мы, в свою очередь, посмотрим, на что способны наши новички Винс Хантер и Маркиз Тиг, которые присоединились к команде только в четверг. Американцы произвели очень хорошее первое впечатление в тренировочном процессе. Надеюсь, что они сумеют оправдать наши ожидания и в официальных матчах.