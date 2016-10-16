Сергей Мокин: "Автодор" плохо сыграл в защите"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Цмоки-Минск" (83:89) посетовал, что его команда не смогла успешно сыграть в защите.

– Сегодня проиграли, потому что плохо сыграли в защите, – приводит официальный сайт лиги слова Мокина. – Пропустили почти 90 очков – это основная причина поражения. Момент, когда Клименко покинул площадку после пятого фола – также один из ключевых.