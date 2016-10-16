18:02 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Мокин: "Автодор" плохо сыграл в защите"

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Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Цмоки-Минск" (83:89) посетовал, что его команда не смогла успешно сыграть в защите.

– Сегодня проиграли, потому что плохо сыграли в защите, – приводит официальный сайт лиги слова Мокина. – Пропустили почти 90 очков – это основная причина поражения. Момент, когда Клименко покинул площадку после пятого фола – также один из ключевых.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/tsmoki-pritormozili-avtodor/

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