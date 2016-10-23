Сергей Мокин: "Автодор" ищет свою игру"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (96:90) признал, что саратовцы плохо сыграли в защите. По словам специалиста, его команда находится в поисках своей игры.

- Сегодня мы играли против одной из сильнейших команд лиги, в составе которой есть такие индивидуально сильные баскетболисты, как Тимма и Карасев, только что приехавший из НБА, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Мокина. - Мы ищем свою игру. Иногда у нас это получается, демонстрируем красивые эпизоды.

В то же время мы недостаточно хорошо защищаемся, но стараемся работать над этим. Нам противостояла команда, которая часто играет маленьким составом и проводит большинство атак с периметра. Против такой игры нам оказалось сложно защищаться.

Обидно ли проиграть всего 6 очков? Знаете, говорят, что одно очко – победа, а два – разгром. Разница в счете не имеет принципиального значения. Все без исключения игроки, которые сегодня выходили на площадку, боролись и выложились до конца, отдав все силы без остатка. Но, к сожалению, победа осталась за соперником.