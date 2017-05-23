Сергей Кущенко: "Суммарный бюджет клубов Единой лиги на 9 процентов состоит из средств бюджета России"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул, что суммарный бюджет клубов лиги только на девять процентов состоит из средств, поступивших из бюджета России. По его словам, значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды.

Ранее на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова принять непопулярные меры по отношению к клубам, неэффективно использующим бюджетные средства.

- Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно, - приводит ТАСС слова Кущенко. - Всего клубами получено 7,7 миллиарда рублей, и лишь 9 процентов, 711 миллиона рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды - порядка 220 миллионов рублей.