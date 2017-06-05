Сергей Кущенко: "Судьи идеально отработали матч Единой лиги ВТБ "Зенит" – "Химки"

Президент лиги Сергей Кущенко выразил мнение, что арбитры отлично отработали решающую пятую игру полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками".

"Химки" в воскресенье в пятом полуфинальном матче серии в гостях обыграли "Зенит" со счетом 90:84. В серии до трех побед подмосковные баскетболисты, уступая 0-2, в результате одержали победу 3-2.

– Мы давно ждали такой серии, как "Химки" – "Зенит", напряженной и красочной, – приводит ТАСС слова Кущенко. – А победила команда, которая тратила меньше эмоций на апелляции в спорных ситуациях, – сказал Кущенко. – Кстати, судьи отработали решающую игру прекрасно, на пять с плюсом. Пятая игра серии показала, кто на что способен. У кого был холодный ум, тот и вышел в финал.