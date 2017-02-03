Сергей Кущенко: "Пригласить Урганта в качестве ведущего на Матч звезд было нетрудно"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью "Известиям" не стал раскрывать бюджет предстоящего Матча звезд. Он также подчеркнул, что пригласить Ивана Урганта в качестве ведущего было не сложно.

– Можете раскрыть бюджет мероприятия?

– Точных цифр называть не буду, но бюджет достаточно серьезный. Помимо средств Единой лиги, нас поддержали компании, которые согласились быть спонсорами исключительно Матча всех звезд. За это им большое спасибо. Также большую поддержку оказали и наши постоянные спонсоры.

– Тяжело было пригласить Ивана Урганта в качестве ведущего?

– Вовсе нет, Иван – наш большой друг и большой любитель баскетбола. Он сказал, что если в эти даты будет свободен, то обязательно проведет Матч всех звезд. Так и получилось.

– Кто из известных людей посетит Матч звезд?

– Мы разослали много приглашений. Ждем Аркадия Дворковича, Александра Новака, Льва Лещенко, Сергея Бондарчука, Леонида Ярмольника, Инну Чурикову и многих других известных любителей баскетбола. Для знаменитостей мы приготовили специальный чартер, так что я надеюсь, что в Сочи соберется много известных персон.