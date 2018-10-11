Сергей Кущенко: "Лиге ВТБ доставляет проблемы затянувшийся конфликт Евролиги и ФИБА"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул, что организация страдает из-за затянувшегося конфликта между Евролигой и ФИБА. Евролига сейчас не делает паузы в регулярном чемпионате на игры сборных.

- У нас абсолютная коммуникация с Российской федерацией баскетбола, но нам доставляет проблемы затянувшийся конфликт Евролиги и ФИБА, - цитирует ТАСС Кущенко. - В этом сезоне игры наших клубов в Евролиге попадают на матчи сборной и понятно, что речь идет о топовых клубах, которые проиграют в любом случае - если не отдадут игроков, то будут виноваты, проиграют "Панатинаикосу" или "Олимпиакосу", тоже будут виноваты. Мы стали заложниками и не знаем, куда деваться.

В этой ситуации опять приходится искать модель, при которой сборная должна быть поддержана серьезными игроками. Нужно выигрывать эти ключевые матчи, и они при этом домашние. Отмечу, что Единая лига ВТБ всегда отдает окна под сборные и любые мероприятия, связанные с международными федерациями.