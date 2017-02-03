Сергей Кущенко: "Качественного баскетбола в Единой лиге достаточно много"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью "Известиям" подчеркнул, что уровень баскетбола в регулярном чемпионате достаточно высокий. По его словам, неприятно удивила только "Парма".

– Как оцените уровень баскетбола в нынешнем регулярном сезоне Единой лиги? Не слишком ли много предсказуемых результатов?

– Чемпионат не должен состоять только из сенсаций. Я считаю, что качественного баскетбола в Единой лиге достаточно много. Эстонский ВЭФ в этом сезоне выступает на очень высоком уровне, "Енисей" в каждом матче дает бой фаворитам, краснодарский "Локомотив" неудачно начал сезон, но заметно преобразился после смены тренера. На мой взгляд, в лице Саши Обрадовича краснодарцы вновь нашли "своего" тренера. У УНИКСа в этом году очень сильный состав. Да, им где-то не везет в Евролиге, но в Единой лиге они обязательно будут бороться за самые высокие места. "Зенит" немного потряхивало от травм, но когда все лидеры вернулись на площадку, мы увидели истинную силу коллектива Василия Карасева. Уверен, что этот петербургский клуб может забраться еще выше, чем в прошлом сезоне (в прошлом розыгрыше "Зенит" дошел до полуфинала. – "Известия"). Подмосковные "Химки", имея в составе одного из лучших игроков Европы Алексея Шведа, также являются претендентами на титул. Про действующего чемпиона – ЦСКА – комментарии излишни.

– Однако в лиге есть команда, которая еще не выиграла ни одного матча...

– Если честно, то я неприятно удивлен результатами "Пармы". Где-то пермякам не везет, где-то есть недоработки в управлении. Странно, что одна из самых посещаемых команд лиги не может одержать ни одной победы. Видимо, уровень игроков немного недотягивает, не хватает опыта, хотя в отсутствии желания победить игроков упрекнуть нельзя. В каждом матче они бьются до последнего. За это болельщики любят свою команду и терпеливо ждут действий по укреплению ее состава.