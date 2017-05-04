Сергей Кущенко: "Химки" и "Енисей" выдали настоящий триллер"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение, что первая встреча 1/4 финала плей-офф между "Химками" и "Енисеем" (91:84) получилась настоящим триллером. Вторая встреча команд пройдет 6 мая в Химках.

– Ждали интригу в серии "Локомотива" и УНИКСа, а получаем ее в каждом матче, – цитирует ТАСС Кущенко. – В Питере было две интересных игры, но то, что болельщики увидели сегодня в Химках, – настоящий триллер, который обязательно нужно смотреть до конца.

Здорово, что количество интересных противостояний множится. Лучший российский игрок на историческом пике формы против суровых и сплоченных парней из Сибири, которые ничего никому не отдадут просто так, – это и есть музыка плей-офф. Ждем продолжения турнира в Москве и Краснодаре.