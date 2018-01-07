Сергей Кущенко: "Этот игровой уик-энд – один из лучших в истории лиги"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что этот игровой уик-энд – один из самых интригующих в истории лиги. Он также добавил, что у ЦСКА наблюдается традиционный январский спад.

Напомним, что сегодня ЦСКА проиграл "Локомотиву" (79:90), "Химки" уступили "Калеву" (84:92), а "Зенит" победил "Цмоки-Минск" (82:81).

– Этот игровой уик-энд – один из самых ярких и интригующих в истории лиги, – приводит официальный сайт турнира слова Кущенко. – Посмотрите, "Зенит" с трудом вырвал победу в Минске, "Химки" неожиданно уступили в Эстонии, а "Локо" обыграл ЦСКА. За этими новогодними сюрпризами кроется интрига "Финала четырех".

"Локо" сегодня выдержал напор армейцев и показал, что, действуя командно, можно обыграть любого соперника. Мне кажется, что у ЦСКА традиционный январский спад, который наблюдается у них на протяжении нескольких сезонов. Невозможно на таком высоком уровне играть постоянно. "Локомотив" же не первый раз приезжает в Москву в тот момент, когда у ЦСКА есть этот небольшой спад. Сегодня гости показали солидную защиту против хозяев, заставляли армейцев часто принимать неправильные решения.

Также одним из ключевых моментов стала игра Дмитрия Кулагина, который хотел показать своей бывшей команде все, на что он способен. Партнеры помогли ему провести выдающуюся игру.