Сергей Кущенко: "Енисей" - главное открытие регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что главным открытием регулярного чемпионата можно считать "Енисей". Красноярский клуб вышел в плей-офф во второй раз в истории, заняв шестую строчку в таблице.

- Главным открытием регулярного чемпионата можно назвать красноярский "Енисей", - цитирует "Р-Спорт" Кущенко. - Также только во второй раз в истории лиги в плей-офф вышли два иностранных клуба (ВЭФ и "Астана". - Прим. "СЭ"). И, конечно, впечатляет прогресс "Зенита", сегодня это уже реальный претендент на выход в Евролигу. Уверен, в плей-офф будет предостаточно интриг, начало которым было положено в регулярном чемпионате.