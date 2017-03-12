23:14 12 марта | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Карасев: "Потеря Лэнгфорда очень сказывается на УНИКСе"

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Защитник "Зенита" Сергей Карасев после победы над УНИКСом (109:84) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что команда хорошо играла в защите. Также Карасев отметил, что на игре соперника сильно сказывается отсутствие защитника Кита Лэнгфорда.

– Лэнгфорд – это неотъемлемая часть УНИКСа, его потеря очень сказывается на команде, – приводит "Р-Спорт" слова Карасева. – Когда игрок набирает по 25 очков за матч и 60-70 процентов времени находится с мячом, остальным сложно его заменить, так как они не привыкли к такой игре. Ведь мяч большую часть времени находится у Кита.

Сегодня мы отлично двигали мяч, сделали большое количество результативных передач. От того, что мы хорошо играли в защите, удалось найти свое в атаке и забить. В итоге, удалось сыграть в удовольствие.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170312/1117578302.html

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