Сергей Карасев: "После возвращения из НБА стало даже сложнее"

Защитник "Зенита" Сергей Карасев в интервью пресс-службе Единой лиги ВТБ с одобрением отозвался о работе РФБ в последние годы. Также он пообещал отвечать критикам своей игрой на площадке.

– Вы вернулись после НБА, и вас снова тренирует отец. Теперь стало легче или, наоборот, тяжелее, чем тогда в "Триумфе"?

– Думаю, стало только сложнее. Я уезжал в Америку как "ролевик", важный, но не ключевой игрок. А сейчас на меня в большей степени возложены обязанности лидера, человека, который должен тащить за собой команду, поэтому ко мне и повышенные требования, а, значит, и с отца спрос особый, ведь это он был инициатором моего перехода в "Зенит". Так что стало в два раза сложнее: я не имею права подводить ни себя, ни отца.

– Вы последний из россиян, кто был выбран на драфте НБА. Можете назвать молодых баскетболистов, которые смогут удостоиться такой же чести в ближайшие годы?

– Честно, я очень плохо знаю молодых ребят, особенно сборные до 16 и до 18 лет. Но, говорят, что есть перспективные игроки. Главное, что сейчас федерация баскетбола двигается в правильном направлении: развивает молодежный спорт, популяризирует баскетбол в России. Благодаря этому больше ребят занимаются баскетболом, а, значит, больше шансов, что в НБА будут новые представители из России.

– Многие отмечают, что Сергей Карасев теряется в важных играх, где на него оказывают повышенное давление. Что бы ответил на эту критику?

– Честно, не знаю. Лучше всего на такую критику отвечать действиями на площадке, думаю, я это и сделал в последней игре. Буду стараться продолжать в том же духе – в следующих важных для команды и для меня матчах.