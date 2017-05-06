Сергей Карасев: "Перед серией с ВЭФ "Зенит" потерял игровой ритм"

Защитник "Зенита" Сергей Карасев считает, что его команда нашла свою игру только к третьему матчу плей-офф Единой лиги в ВТБ с ВЭФ. Коллектив из Санкт-Петербурга выиграл серию 3-0 и вышел в полуфинал.

- Два матча, которые мы сыграли в Санкт-Петербурге, для нас получились не очень удачными, - цитирует "Р-Спорт" Карасева. - Не то, чтобы мы не настроились. Просто бывает, что не клеится игра в нападении и ты не можешь забить. Мы их вытащили на зубах. Может быть, так получилось потому, что перед этими матчами был большой перерыв и команда потеряла игровой ритм. А после тех двух матчей мы втянулись в игру и сегодня показали тот баскетбол, который и должны были показывать. Хорошо, что перед полуфиналом смогли найти свою игру, теперь будем готовиться непосредственно к следующему раунду.