Сергей Карасев надеется вернуться в НБА

Защитник "Зенита" Сергей Карасев выразил надежду на возвращение в НБА. Игрок сборной России с 2013 по 2016 год защищал цвета "Кливленда" и "Бруклина". В сезоне-2015/16 он провел в НБА 40 матчей, набирая в среднем 2,4 очка, делая 1,5 подбора и 0,9 передачи.

- Ближайшие два года я проведу в Питере. Но об НБА я не забываю. Конечно, это приоритет в моей карьере - вернуться в эту лигу, - цитирует ТАСС Карасева. - Надеюсь набрать форму в "Зените", выполнить поставленные задачи, и, хочется верить, что еще предоставится шанс проявить себя в НБА.