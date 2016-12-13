Сергей Карасев: "Главная задача "Зенита" – попадание в Евролигу"

Защитник "Зенита" Сергей Карасев назвал попадание в Евролигу главной задачей клуба на этот сезон. Также он отметил, что команде необходимо прибавлять в игре в защите.

– В клубе собраны очень добротные баскетболисты, - цитируют "Известия" Карасева. - Конечно, нам нужно прибавлять в защите. Иначе очень сложно будет выполнить поставленные цели.

– "Зенит" по-прежнему рассчитывает на попадание в Евролигу по итогам сезона?

– Да. Как минимум это медали Единой лиги, но наша главная задача – попадание в Евролигу. Будем делать все возможное, чтобы выполнить ее. Либо через Единую лигу, либо через победу в Еврокубке.