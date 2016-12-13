10:13 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Карасев: "Главная задача "Зенита" – попадание в Евролигу"

0
0
0

Защитник "Зенита" Сергей Карасев назвал попадание в Евролигу главной задачей клуба на этот сезон. Также он отметил, что команде необходимо прибавлять в игре в защите.

– В клубе собраны очень добротные баскетболисты, - цитируют "Известия" Карасева. - Конечно, нам нужно прибавлять в защите. Иначе очень сложно будет выполнить поставленные цели.

– "Зенит" по-прежнему рассчитывает на попадание в Евролигу по итогам сезона?

– Да. Как минимум это медали Единой лиги, но наша главная задача – попадание в Евролигу. Будем делать все возможное, чтобы выполнить ее. Либо через Единую лигу, либо через победу в Еврокубке.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651167

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ