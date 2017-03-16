Сергей Карасев: "Благодарен папе за то, что он делает для меня"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев в интервью RT признал, что после возвращения из НБА испытывает более сильное давление из-за высоких ожиданий. Также он отметил, что у него прекрасные отношения со своим отцом и главным тренером сине-бело-голубых Василием Карасевым.

– Что с психологической точки зрения было сложнее – перебираться в США или возвращаться обратно?

– Когда я уезжал в 2013-м, то был только подающим надежды. На меня не смотрели как на лидера команды, который обязан набирать по 20 - 25 очков за матч. Я ехал взрослеть и впитывать все. Это хороший фундамент на будущее. А сейчас передо мной новый вызов, новая роль в команде. Ради этого буду продолжать работать.

– Любой человек, вернувшийся из НБА (даже не слишком часто появлявшийся на паркете), считается по умолчанию топ-игроком в Европе. Ощущали ли вы на себе давление в связи с этим?

– Так и есть, спрос сразу вырастает в два-три раза. И он становится еще больше, когда приезжаешь в команду, которой руководит твой отец. Первое время главное не сломаться психологически, когда что-то идет не так. Хотя я сейчас играю с ребятами, которых знал еще до отъезда в Америку, все равно первые два месяца шла адаптация. Потом становится легче. Думаю, я со всем справился. Теперь нужно преодолевать новые препятствия.

– Всю российскую часть карьеры вы провели под руководством отца, Василия Карасева. Как изменились ваши отношения с ним за те годы, что вы пытались закрепиться в НБА?

– С момента отъезда в Америку ничто не поменялось. Разве что его спрос с меня. Раньше я мог быть второй или третьей скрипкой, а теперь обязан стать лидером команды. У нас отличные отношения, как на площадке, так и вне ее. Я благодарен папе за то, что он делал и продолжает делать для меня. У нас еще будет много побед вместе.