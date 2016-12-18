21:05 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: "Против "Химок" Теодосич и Джексон сыграли божественно"

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов после победы ЦСКА над "Химками" (95:79) подчеркнул, что главными героями встречи стали защитники армейцев Милош Теодосич и Аарон Джексон. Отметим, что бывший игрок красно-синих, защитник "Химок" Алексей Швед пропустил матч из-за гриппа.

– Три четверти очков ЦСКА набрала задняя линия, – приводит ТАСС слова Иванова. – Очевидно, что она самая сильная в Европе. А вот с передней линией проблемы, в том числе с процентом попадания.

Мне интересно, чем лечили от гриппа Джексона. Видимо, каким-то конским средством. У него три дня назад была температура 39. А сегодня он, как и Теодосич, сыграл божественно.

Красная армия против черногорского генерала: ЦСКА обыграл "Химки"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883967

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