Сергей Иванов: "После ухода из политики могу работать баскетбольным тренером"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов в шутку заявил, что после ухода из политики мог бы стать баскетбольным тренером. Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта подчеркнул, что "баскетбол – это лучшая игра на планете".

– В моем возрасте трудно играть на площадке, в основном работаю тренером, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – И когда меня окончательно уволят из чиновников, у меня есть запасной аэродром – могу работать баскетбольным тренером, у меня это неплохо получается (смеется). Это шутка, конечно. У меня около дома есть баскетбольное кольцо, иногда летом прихожу и просто бросаю, мне это очень нравится с детства. Хочу напомнить, что баскетбол – это лучшая игра на планете.