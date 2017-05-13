13:24 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: "После ухода из политики могу работать баскетбольным тренером"

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов в шутку заявил, что после ухода из политики мог бы стать баскетбольным тренером. Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта подчеркнул, что "баскетбол – это лучшая игра на планете".

– В моем возрасте трудно играть на площадке, в основном работаю тренером, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – И когда меня окончательно уволят из чиновников, у меня есть запасной аэродром – могу работать баскетбольным тренером, у меня это неплохо получается (смеется). Это шутка, конечно. У меня около дома есть баскетбольное кольцо, иногда летом прихожу и просто бросаю, мне это очень нравится с детства. Хочу напомнить, что баскетбол – это лучшая игра на планете.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170513/1120367858.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sergs1

Столько наворовавши, можно уже кем угодно работать по фану.

14:03

AiXai51

Толко только 0 ... воровать хотя ..

13:59