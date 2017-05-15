Сергей Иванов: "Единая лига ВТБ заплатила налогов больше, чем все клубы. Тут что-то не так"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов удивлен тем фактом, что половина клубов лиги не заплатила налоги. Руководитель отметил, что лига выплатила налогов больше, чем все команды вместе взятые.

– Я слегка удивился графе "налоги", – сказал Иванов журналистам. – "Зенит", согласно опубликованному бюджету, заплатил ноль. Я надеюсь, что за баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга платит футбольный клуб. Но тут еще надо будет позвонить и узнать. Плюс у "Пармы" нет ничего в налогах – тоже очень странно. Если убрать налоги ЦСКА, то мы, лига, заплатили налогов больше, чем все вместе взятые клубы. Тут что-то не так, не может такого быть. Но с этим надо бороться, надо внимательно это посмотреть.

Ранее стало известно, что ЦСКА заплатил 318 миллионов рублей налогов, а вот суммы "Зенита" и "Пармы" не были указаны в списке бюджетов команд лиги. Лига заплатила более 106 миллионов рублей.