Сергей Иванов: "Единая лига ВТБ поступила правильно, назначив на "Финал четырех" лучших судей Евролиги"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов считает, что ЦСКА обыграл "Зенит" (84:67) и стал участником "Финала четырех" турнира за счет более высокого класса. Также он отметил, что встреча между "Химками" и УНИКСом (76:71) была очень напряженной.

– ЦСКА свой матч сегодня выиграл за явным преимуществом, – цитирует ТАСС Иванова. – Играл он не блестяще, но класс оказался выше. Во втором матче на кону стояла Евролига, престиж и огромные деньги – миллиард рублей. И матч был очень напряженным, "Химки" оказались чуток сильнее.

По судейству – ни одного намека на судейскую ошибку не было. Лига ВТБ поступила правильно, назначив на "Финал четырех" лучших судей Евролиги.

Финал и матч за третье место Единой лиги ВТБ пройдут в воскресенье, 10 июня.

Изменение формата ЦСКА не помеха. Армейцы – в финале Единой лиги