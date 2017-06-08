22:20 8 июня | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: "ЦСКА сыграл в своем стиле, едва не упустив преимущество"

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался, что не знает, будет ли интрига в финальной серии турнира. В первом матче ЦСКА нанес поражение "Химкам" (94:88). Причем по ходу встречи преимущество армейцев достигало 28 очков.

– ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнула, – цитирует ТАСС Иванова. – Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка.

Следующая встреча команд состоится 10 июня.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4324875

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Denissimo

как будто есть какая интрига, год из года всё одно и то же...может доживу до нового чемпиона...

22:30 8 июня