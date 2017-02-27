20:10 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: "Бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше трех миллионов евро"

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Количество клубов – участников Единой лиги ВТБ по баскетболу в следующем сезоне может не измениться. Об этом в рамках экономического форума в Сочи сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов. Также он добавил, что бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее 3 миллионов евро.

– Не факт, что количество клубов в Единой лиге увеличится. Времена романтизма уже прошли, и опыт последних лет говорит, что расширяться надо очень аккуратно, – цитирует ТАСС Иванова. – У нас были неудачные примеры, включая грузинскую "Виту".

Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов – с меньшим невозможно участвовать. Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4056140

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