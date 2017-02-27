Сергей Иванов: "Бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше трех миллионов евро"

Количество клубов – участников Единой лиги ВТБ по баскетболу в следующем сезоне может не измениться. Об этом в рамках экономического форума в Сочи сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов. Также он добавил, что бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее 3 миллионов евро.

– Не факт, что количество клубов в Единой лиге увеличится. Времена романтизма уже прошли, и опыт последних лет говорит, что расширяться надо очень аккуратно, – цитирует ТАСС Иванова. – У нас были неудачные примеры, включая грузинскую "Виту".

Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов – с меньшим невозможно участвовать. Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура.



