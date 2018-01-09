Сергей Елевич: "Штраф повысит моральный дух игроков "Химок"

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Елевич отметил, что штраф в 50 процентов от месячной зарплаты должен повысить моральный дух баскетболистов команды. По его словам, генеральный директор клуба Павел Астахов принял верное решение.
Напомним, тренеры и сотрудники "Химок" оштрафованы на 50 процентов от зарплаты в связи с плохими результатами в последних матчах.
- Я думаю, такой штраф подействует. Особенно когда ты нагружаешь иностранных игроков вопросами премий, каких-либо невыплат, они начинают задумываться, - цитирует "Р-Спорт" Елевича. - "Химки" просто не имеют права проигрывать "Калеву". Само мастерство просто другое у баскетболистов "Химок". Они должны понимать, что таким соперникам просто нельзя проигрывать любым составом. Я считаю, что Павел Владимирович Астахов принял правильное решение. Другого стимула я не вижу для поднятия морального духа.
echo2011
На самом деле было сказано,что все деньги вернут,если команда выправит турнирное положение серией побед. Так что это штраф,но не совсем...
19:13
echo2011
Такие решения не бывают верными или неверными,они бывают либо соответствующими условиям контракта,или нет.Если второе,то решение о штрафе обжалуют и все отобранные деньги вернут,как миленькие.Еще и пени заплатят.
15:44