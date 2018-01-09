Сергей Елевич: "Штраф повысит моральный дух игроков "Химок"

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Елевич отметил, что штраф в 50 процентов от месячной зарплаты должен повысить моральный дух баскетболистов команды. По его словам, генеральный директор клуба Павел Астахов принял верное решение.

Напомним, тренеры и сотрудники "Химок" оштрафованы на 50 процентов от зарплаты в связи с плохими результатами в последних матчах.

- Я думаю, такой штраф подействует. Особенно когда ты нагружаешь иностранных игроков вопросами премий, каких-либо невыплат, они начинают задумываться, - цитирует "Р-Спорт" Елевича. - "Химки" просто не имеют права проигрывать "Калеву". Само мастерство просто другое у баскетболистов "Химок". Они должны понимать, что таким соперникам просто нельзя проигрывать любым составом. Я считаю, что Павел Владимирович Астахов принял правильное решение. Другого стимула я не вижу для поднятия морального духа.