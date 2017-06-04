21:50 4 июня | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Елевич: "Химки" уже добились всего в сезоне, против ЦСКА у них шансов мало"

Экс-главный тренер "Химок" и сборной России Сергей Елевич заявил, что баскетболисты подмосковной команды, пробившись в финал Единой лиги ВТБ, уже решили главную задачу на сезон, а шансов в серии против московского ЦСКА у них будет мало.

Сегодня "Химки" в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ победили "Зенит" (90:84, 3-2), вышли в финал турнира, где сыграют против ЦСКА, и получили путевку в Евролигу на следующий сезон.

 
Игроки "Химок" радуются выходу в финал Едидной лиги ВТБ.Грандиозное спасение "Химок"

– "Химки", пробившись в финал, уже добились всего, чего хотели в этом сезоне, так что трудно им будет настроиться на финал, – приводит "Р-Спорт" слова Елевича. – Как бы то ни было, ЦСКА объективно сильнее, шансов мало будет у "Химок". ЦСКА невозможно обыграть в серии, даже если армейцы будут 0-2 уступать, все равно не отдадут серию.

По серии с "Зенитом", конечно, у "Химок" стоит отметить Марко Тодоровича. Я вообще не ожидал, что он так будет играть, в последних матчах он проявил себя как лидер команды, взял игру на себя. С каким вдохновением он боролся на щите! Такого мы от него раньше не видели. И, конечно, тренерский штаб в последних играх мудро и грамотно использовал ротацию, давая отдохнуть лидерам.

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http://rsport.ru/basketball/20170604/1121358378.html​

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