Сергей Быков: "Своим приходом постараюсь помочь "Автодору" исправить ситуацию"

Капитан сборной России Сергей Быков отметил, что подписание контракта с "Автодором" стало возможным благодаря харизме и силе убеждения президента саратовцев Владимира Родионова. По словам защитника, у него снова появилось желание играть и выигрывать. Ранее игрок взял небольшую паузу после своего ухода из "Локомотива".

- Мне необходимо было немного отдохнуть от баскетбола, провести больше времени с семьей, ведь за свою карьеру я часто играл вдали от близких, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Быкова. - Сейчас я "перезагрузился", и у меня снова появилось определенное желание играть и выигрывать. Именно это желание и своего рода азарт стали решающими факторами моего возобновления карьеры. Внутри меня по-прежнему жив тот баскетболист, который хочет выходить на площадку и получать удовольствие от игры. Признаюсь, мне поступало много предложений от разных клубов, но самым конкретным было именно из Саратова. В принятии решения о подписании контракта с "Автодором" большую роль сыграли харизма и сила убеждения президента клуба Владимира Родионова.



"Автодор" – симпатичная команда, которая никогда не сдается, всегда демонстрирует характер и проповедует зрелищную игру. Очень рад, что мне предстоит выступать перед саратовскими болельщиками, которые очень любят и, что важно, разбираются в баскетболе. Также приятно будет встретиться с теми ребятами, которых хорошо знаю и с которыми в разные годы вместе играл в прежних клубах – с Колюшкиным, Колесниковым, Забелиным. Начало сезона у команды получилось скомканным, и своим приходом я постараюсь помочь "Автодору" исправить ситуацию.