Сергей Быков: "Матч с "Химками" – вызов для "Автодора"

Капитан "Автодора" Сергей Быков назвал вызовом матч Единой лиги ВТБ против "Химок". Поединок состоится сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Матч с "Химками" – определенный вызов для нас, - цитирует пресс-служба клуба Быкова. - Нам будет противостоять сильный соперник, претендующий на самые высокие места в Единой лиге ВТБ. В подмосковной команде много талантливых баскетболистов, а также тренер, умеющий выжимать максимум из имеющегося состава. Лично мне нравятся игры с противниками такого уровня. Необходимо решить задачу и попытаться победить в родных стенах. Несмотря на то что с некоторыми ребятами из стана "Химок" мы совсем недавно отлично провели время на "Матче всех звезд" в Сочи, на паркете "Кристалла" нам предстоит игра уже в совершенно другом, бескомпромиссном формате. Очень ждем на трибунах наших болельщиков, ведь с их поддержкой мы всегда играем лучше.