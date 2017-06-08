Сергей Базаревич: "У ЦСКА слишком большое преимущество над "Химками"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич посетовал на отсутствие интриги в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В первом матче противостояния ЦСКА обыграл "Химки" (94:88).

– Пока что не чувствуется, что это финальная серия. Нерв только по поводу судей есть, а не по поводу игры, – цитирует ТАСС Базаревича. – Хотелось бы больше эмоций от финала Единой лиги. У ЦСКА слишком большое преимущество над "Химками", и когда армейцы отрываются в счете – очень расслабляются.

Напомним, что следующая встреча между этими командами состоится 10 июня.