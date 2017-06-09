Сергей Базаревич: "Швед вышел на игру с ЦСКА с неправильным настроем"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что защитник "Химок" Алексей Швед плохо отыграл первый матч финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (88:94) из-за неправильного настроя. В этом поединке лидер подмосковной команды реализовал 4 броска с игры из 16 и допустил 5 потерь.

- Помимо того, что Швед вышел на игру с неправильным настроем, против него с первых минут здорово защищался Никита Курбанов, тем самым продолжая ломать Шведу игру, - приводит "Р-Спорт" слова Базаревича. - Понятно, что ЦСКА был сконцентрирован на том, чтобы не дать Шведу развернуться, и у них это получилось. Семен Антонов у ЦСКА стал ответом "Химкам", которые нашли джокера в лице Егора Вяльцева. Он помог команде вернуться в игру после неудачного начала. Антонов же, конечно, здорово в этом матче попал дальние броски, что не всегда ему удается.