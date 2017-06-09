Семен Антонов: "В матче с "Химками" мотивировало выиграть первый титул в карьере"

Форвард московского ЦСКА Семен Антонов отметил, что его хорошая игра в первом матче финала Единой лиги ВТБ против "Химок" (94:88) - заслуга партнеров. Игрок провел самую результативную игру в сезоне, набрав 16 очков.

- Во второй четверти я просто попал открытые броски, которые для меня создали игроки периметра, - приводит "Р-Спорт" слова Антонова. - Попав два-три броска, почувствовал уверенность, и партнеры стягивали на себя игроков "Химок", так что оставалось только попасть. На лучший матч в сезоне мотивировало желание выиграть первый титул чемпиона в карьере, эмоции переполняли, ведь это только второй мой финал, первый год в ЦСКА. Стараюсь помогать команде в защите, а когда получается в атаке – совсем здорово.