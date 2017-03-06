Семен Антонов: "Отсутсвие Стребкова облегчило задачу ЦСКА в Нижнем Новгороде"

Форвард ЦСКА Семен Антонов выразил мнение, что отсутствие в составе "Нижнего Новгорода" разыгрывающего защитника Ивана Стребкова облегчило задачу армейцам. ЦСКА в гостях обыграл нижегородцев со счетом 101:65 в матче Единой лиги ВТБ.

– Понятно, что у "Нижнего" сегодня отсутствовал Ваня Стребков, который набирает львиную долю очков в каждом матче и ведет за собой партнеров, – приводит "Р-Спорт" слова Антонова. – Это несколько облегчило нашу задачу. Но все равно не расслаблялись и продолжали играть до конца, потому что "Нижний Новгород" может зацепить любую команду. Провели очень хороший матч, хорошо сыграли в защите, пропустив всего 65 очков. Отнеслись к сопернику с должным уважением. Знаю по себе, что "Нижний Новгород" всегда играет до конца, с какими бы кадровыми проблемами команда ни сталкивалась и в каком бы составе не играла. Поэтому неукоснительно выполняли тренерскую установку в течение всей игры, что позволило крупно выиграть.