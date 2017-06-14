Семен Антонов: "Хочется показать золотую медаль ЦСКА детям"

Форвард ЦСКА Семен Антонов, ставший одним из главных героев финальной серии Единой лиги против "Химок" (3-0), в интервью "СЭ" рассказал об эмоциях от решающей игры и сезона в целом, а также поделился планами на лето. По его словам, этот год запомнится ему первым титулом в карьере.

- Для меня это второй финал в карьере, когда сезон заканчивается так поздно, - заявил Антонов. - У многих ребят это уже не первое чемпионство, они уже знакомы с эмоциями, которые испытывают. Не скажу, что им это приелось, потому что весь год пашешь, а когда все заканчивается, чувствуешь удовлетворение от сезона и работы, которая была проделана. Конечно, нам хотелось защитить оба титула, но получилось как получилось.

- Что останется в памяти после этого финала с "Химками"?

- Конечно, победа. Потому что я стал чемпионом впервые. Если честно, даже не могу пока сказать, что чувствую, ведь еще полчаса назад был на площадке. Конечно, есть усталость, я достаточно много времени провел. Думаю, когда начну читать в телефоне поздравления от близких и друзей, пойму, что сезон закончен. И закончен на самой положительной ноте. А самое главное - показать золотую медаль детям, они будут счастливы больше всех.

- Что помогло вам так здорово сыграть в решающей серии?

- Не могу назвать что-то конкретное - мы весь сезон хорошо работали, много тренировались. Так получилось, что в финале ребята находили меня, были открытые броски. Вышел в первой игре, попал, появилась уверенность, партнеры делились мячом. Главное, мы победили, и не важно, кто сколько забросил. Даже если бы я ничего не забил в этой серии, был бы доволен, когда команда стала чемпионом. У нас очень высокая конкуренция, на каждой позиции игроки экстра-класса. Но, конечно, кураж чувствовал - и в первых двух матчах, и сегодня. На этот раз тоже были открытые броски, но почему-то пару раз смазал. Но все равно чувствовал, что ребята мне доверяют. Это очень круто, показатель командного духа.

- Какие в целом впечатления от сезона?

- Положительные. Жаль, что не удалось снова стать чемпионом Евролиги, и это самый грустный момент. В целом, я знал, что меня ждет в нынешнем году и морально был к этому готов. Сам доволен.

- Какие у вас планы на лето?

- Сейчас нужно отдохнуть пару недель перед тем, как начать подготовку в сборной к чемпионату Европы. Она стартует чуть больше чем через месяц, 24 июля. За это время нужно набраться сил, залечить микротравмы - сезон был долгим, и даже если ты не играешь много, но принимаешь участие в тренировочном процессе, нагрузка все равно сказывается. Нужно дать себе отдохнуть и через пару недель втягиваться в новый сезон.

- С ребятами обсуждали сборную?

- Пока нет, в ходе клубного сезона у нас свои задачи, у игроков, например, "Химок", свои. Сейчас все, кто в списках сборной, отдохнут и поедут в команду с огромным желанием вернуть нам престиж. (Антон БАБОШИН)