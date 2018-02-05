Семен Антонов: "ЦСКА нужно реабилитироваться за поражения"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после выигрыша у "Химок" (90:71) в матче Единой лиги выразил мнение, что армейцы справились, играя почти всю встречу без номинальных центровых. Кроме того, он сказал, что не стоит переоценивать последние неудачи команд.

- И мы, и "Химки" выступаем в Евролиге, у нас тяжелый, плотный график, а игра на два фронта отнимает много сил. Но впереди еще много матчей - посмотрим, кто какое место займет по итогам "регулярки". Да, пока хорошо играют "Локомотив-Кубань" и УНИКС, но нужно, в первую очередь, смотреть на свою игру и реабилитироваться за те поражения, которые мы потерпели в январе (от "Локомотива" и "Зенита", - Прим. "СЭ").

- Что подумали, когда команда потеряла второго центрового за два матча?

- Конечно, момент был непростой. Кайл Хайнс пропускал игру, и мы знали, что Отелло Хантер будет нашим единственным центром, а он, к сожалению, получил травму и покинул площадку. Но, пожалуй, нас это только сплотило, мы начали играть мобильной пятеркой. Понятно, у нас были сложности при подборе, так как Малькольм Томас и Энтони Гилл более атлетичны, но за счет командной работы мы забирали много отскоков, не давая "Химкам" много вторых шансов. Понятно, не все было идеально, но считаю, что в целом мы справились. Отелло желаю скорейшего выздоровления. (Антон БАБОШИН)