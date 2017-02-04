Саша Обрадович: "Все думали, что уже точно ничего нельзя сделать и "Локомотиву" присудят поражение"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович признался, что действительно думал, что его команде присудят техническое поражение в матче Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом". Из-за технических неисправностей, возникших на арене до начала встречи, команды были отправлены переодеваться, но потом все же было решено проводить игру, несмотря на неработающее табло.

– Я был в подобных ситуациях прежде, но в этот раз все думали, что уже точно ничего нельзя сделать. Я даже переоделся, – цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. – Если говорить по игре, то "Нижний" играл в нормальном режиме, но мы не показывали должной энергии и не задали нужный нам ритм. Поэтому на протяжении всей первой половины мы искали свою игру. Во второй половине Райан Брокхофф на своем примере показал, какой должен быть темп, когда два раза подряд подобрал в нападении и перехватил. Решающий эпизод – когда соперник укоротил ротацию, а мы стали использовать больше замен и стали играть быстрее.