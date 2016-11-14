16:52 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович возглавил "Локомотив"

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"Локомотив-Кубань" подписал контракт с новым главным тренером Сашей Обрадовичем, сообщает "Р-Спорт". По неофициальной информации, контракт с 47-летним специалистом заключен по схеме "1+1".

Серб ранее работал с немецкой командой "Рейн Энерги", украинскими "Киевом" и "Донецком", польским "Туровом". Донецкую команду привел к победе в чемпионате Украины в 2012 году. Последним местом его работы была "Альба".

11 ноября "Локо" прекратил сотрудничество с греческим наставником Фотисом Кацикарисом. В этом сезоне команда под его руководством провела девять матчей в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в которых одержала четыре победы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161114/1112233152.html

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