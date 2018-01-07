Саша Обрадович: "В матче с ЦСКА мы боролись с первой до последней минуты"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над ЦСКА (90:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что его команда смогла показать характер во встрече. Он также добавил, что Дмитрий Кулагин, записавший на свой счет 17 очков и 7 передач, смог по-настоящему проявить себя.

Отметим, что армейцы потерпели первое поражение в турнире в текущем сезоне.

– Поздравляю свою команду. Важная победа над сильным соперником. Мы боролись с первой минуты до последней, показывали характер в каждом владении и нашли способ выиграть, – приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ слова Обрадовича. – Мы очень рады.

Я считаю, что Кулагин очень мотивирован всегда, но до этого момента у него не было шанса проявить себя. А теперь есть, и он использует его наилучшим для себя образом – сначала в сборной, а теперь в "Локо". Мы очень рады, что он в нашей команде.