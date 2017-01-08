Саша Обрадович: "УНИКС – это топ-команда, не буду удивлен, если игра решится одним владением"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович отдал должное сопернику перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа. По его мнению, казанская команда - один из главных соперников "Локо" в борьбе за 2-3-е места в таблице.

– УНИКС – это топ-команда, которая довольно неплохо играет в Евролиге, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - В составе соперника выделяется Кит Лэнгфорд, который набирает большую часть очков, но вокруг него тоже довольно опытные игроки. Это команда, которая знает, как показывать командный баскетбол и выигрывать матчи, несмотря на последний проигрыш "Басконии". УНИКС знает цену таким матчам, какой будет у нас, и я не буду удивлен, если игра решится одним владением. После ЦСКА и "Зенита" - наш главный соперник в борьбе за 2-3-е места в Единой лиге ВТБ.