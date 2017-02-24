Саша Обрадович: "Швед - игрок экстраординарного таланта"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович уверен, что его команда показала свой максимум в матче Единой лиги ВТБ с "Химками" (84:89). Специалист не исключил, что в этой встрече победил более удачливый клуб.

- Это была прекрасная игра для просмотра. Обе команды прикладывали максимум усилий, можно было понять важность встречи в каждом шаге игроков, - приводит пресс-служба лиги слова Обрадовича. - Поздравляю обе команды с таким баскетболом! Но маленькие вещи иногда решают игру.

Швед не должен был бросать так много, мы готовились к тому, чтобы не давать ему совершать эти броски. Но он все же игрок экстраординарного таланта, и это были его броски. Были моменты, когда мы могли переломить ход матча, но совершили несколько очень простых ошибок. Я не могу жаловаться на своих игроков, они сегодня показали максимум. Может быть, сегодня победила более удачливая команда.