19:17 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "Швед - игрок экстраординарного таланта"

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Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович уверен, что его команда показала свой максимум в матче Единой лиги ВТБ с "Химками" (84:89). Специалист не исключил, что в этой встрече победил более удачливый клуб.

- Это была прекрасная игра для просмотра. Обе команды прикладывали максимум усилий, можно было понять важность встречи в каждом шаге игроков, - приводит пресс-служба лиги слова Обрадовича. - Поздравляю обе команды с таким баскетболом! Но маленькие вещи иногда решают игру.

Швед не должен был бросать так много, мы готовились к тому, чтобы не давать ему совершать эти броски. Но он все же игрок экстраординарного таланта, и это были его броски. Были моменты, когда мы могли переломить ход матча, но совершили несколько очень простых ошибок. Я не могу жаловаться на своих игроков, они сегодня показали максимум. Может быть, сегодня победила более удачливая команда.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/shved-i-himki-neuyazvimy-v-krasnodare/

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