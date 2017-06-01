Саша Обрадович: "Сезон для "Локомотива" получился неплохой"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист подчеркнул, что в целом сезон для команды получился неплохим, учитывая неудачный старт, травмы и смену тренера. Краснодарская команда дошла до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступила ЦСКА.

– Спасибо всем болельщикам "Локо"! Учитывая некоторые факторы – плохой старт сезона, смену тренера, травмы по ходу регулярного чемпионата и выбывшего из строя Кевина Джонса, – наверное, можно сказать, что сезон для нас получился неплохой. В финал прошла команда, которая оказалась сильнее нас, и это было видно особенно по последней игре. Но я не могу упрекнуть ребят за энергию, мои игроки сделали все, что могли. Спасибо менеджменту, команде, спонсорам и болельщикам за этот год! Будем работать дальше и прогрессировать.