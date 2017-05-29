Саша Обрадович: "Серия с ЦСКА еще не закончена"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после второго матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (71:84) отдал должное сопернику. Специалист подчеркнул, что его команда допустила слишком много ошибок.

– Поздравляю ЦСКА, они заслужили эту победу, – приводит официальный сайт турнира слова Обрадовича. – Мы совершили слишком много мелких тактических ошибок и придали уверенности команде, которая постоянно за них наказывает. Но серия еще не закончена. На протяжении большей части обоих матчей мы показывали хороший баскетбол и приносили им проблемы. Мы вернемся домой, чтобы попытаться вновь сыграть в Москве.